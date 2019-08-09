В центре Таганрога ограничат движение из-за фестиваля «Зонтичное утро»





В последние выходные лета в Таганроге пройдёт фестиваль, посвящённый знаменитой уроженке города ‒ легендарной актрисе Фаине Раневской.



Праздничные мероприятия будут проходить в субботу и воскресенье, 24 и 25 августа. В связи с торжествами в эти дни в центре города ограничат движение транспорта.



Так, проезд закроют с 6 часов утра 24 августа до 6 часов утра 25 августа по переулку Тургеневскому ‒ от улицы Петровской до Александровской, по улице Фрунзе ‒ от переулка Итальянского до Украинского.



Добавим, что в программе двухдневного фестиваля ‒ парусная регата, конкурсы, театрализованные представления, музыка духовых оркестров, кинопоказы, лекции, концерты, выставки, фотозоны, фуд-корт, городок ремесленников, сувенирные ярмарки.



Добавим, что Фаина Раневская (настоящее имя - Фаина Гиршевна Фельдман) родилась 15 августа 1896 года в Таганроге, в состоятельной еврейской семье. В 1898 году семья переселилась в заново отстроенный по заказу отца дом по улице Николаевской, 12, до этого принадлежавший купцу Михаилу Николаевичу Камбурову. В настоящее время в доме планируют открыть музей, посвящённый Фаине Раневской.