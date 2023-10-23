В центре Ростове снова заметили дикого кабана
В центре Ростова снова разгуливал дикий кабан. Кадры опубликовала одна из жительниц города 22 октября в соцсетях.
Ростовчанка с подругой прогуливались по улице Мечникова. Завернув за угол, девушки увидели дикое животное. Кабан ходил по дворовой территории и всерьез напугал местных жительниц.
- А если бы он кинулся на нас? Я не понимаю, откуда они берутся, даже просто идти по улице страшно.
При каких обстоятельствах кабан оказался на улице без присмотра, неизвестно. Пока ростовчанам следует быть аккуратнее и не провоцировать животное.
Напомним, еще в середине сентября по донской столице бегали три кабана. Они устроили настоящий переполох в городе: наводили страх на взрослых и детей, а один даже попал под колеса автомобиля. Вскоре за животными началась настоящая охота. Поисками занялись правоохранители, волонтеры и сотрудники Минприроды.