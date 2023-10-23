Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В центре Ростове снова заметили дикого кабана

В центре Ростове снова заметили дикого кабана
В центре Ростова снова разгуливал дикий кабан. Кадры опубликовала одна из жительниц города 22 октября в соцсетях.

Ростовчанка с подругой прогуливались по улице Мечникова. Завернув за угол, девушки увидели дикое животное. Кабан ходил по дворовой территории и всерьез напугал местных жительниц.

- А если бы он кинулся на нас? Я не понимаю, откуда они берутся, даже просто идти по улице страшно.

При каких обстоятельствах кабан оказался на улице без присмотра, неизвестно. Пока ростовчанам следует быть аккуратнее и не провоцировать животное.

Напомним, еще в середине сентября по донской столице бегали три кабана. Они устроили настоящий переполох в городе: наводили страх на взрослых и детей, а один даже попал под колеса автомобиля. Вскоре за животными началась настоящая охота. Поисками занялись правоохранители, волонтеры и сотрудники Минприроды.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.