В Таганроге из-за сильного ветра на проезжую часть упало огромное дерево

В Таганроге прямо на проезжую часть упало огромное дерево. Об инциденте сообщили в Управлении защиты от ЧС по городу Таганрогу 16 августа.Происшествие случилось в воскресенье на улице Циолковского. Упавшее дерево перегородило дорогу и чуть не задело прохожих. К счастью, пострадавших на месте ЧП не оказалось.Очевидцы незамедлительно вызвали спасателей. Они прибыли на место и расчистили проезжую часть для автомобилистов и пешеходов.Вероятно, причиной стал сильный ветер, из-за чего ветхие ветки не выдержали и рухнули на землю.