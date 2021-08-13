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В Таганроге из-за сильного ветра на проезжую часть упало огромное дерево

В Таганроге из-за сильного ветра на проезжую часть упало огромное дерево

В Таганроге прямо на проезжую часть упало огромное дерево. Об инциденте сообщили в Управлении защиты от ЧС по городу Таганрогу 16 августа.

Происшествие случилось в воскресенье на улице Циолковского. Упавшее дерево перегородило дорогу и чуть не задело прохожих. К счастью, пострадавших на месте ЧП не оказалось.



Очевидцы незамедлительно вызвали спасателей. Они прибыли на место и расчистили проезжую часть для автомобилистов и пешеходов.

Вероятно, причиной стал сильный ветер, из-за чего ветхие ветки не выдержали и рухнули на землю.

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