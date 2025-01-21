В центре Ростова образовались огромные заторы из-за трех аварий

Фото: Яндекс.карты

Пробки образовались по проспекту М. Нагибина из-за трех аварий. Об этом свидетельствуют «Яндекс.Карты» на 17:30.Ближе к вечеру донскую столицу ежедневно сковывают пробки. Однако к вечеру 21 января причиной сложной ситуации на дороге стали три ДТП. Одна авария зафиксирована на пересечении улиц Нансена и Шеболдаева. Остальные две произошли на пересечении проспекта М. Нагибина и улицы Нансена. Отметим, что две эти аварии случились на расстоянии около 200 метров друг от друга.Информация о ДТП устанавливается. Водителям пока рекомендуется искать пути объезда трудного участка дороги.