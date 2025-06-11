— Я заметила это еще 10 июня. Кто-то поставил сигнальную ленту, я думала, что ее спилят к утру. Но нет, ветка все еще висит, — говорит ростовчанка Ирина.

Фото: Ростов.ру

В центре Ростова над пешеходной дорожкой повисла большая ветка дерева. Об этом рассказали жители дома № 94 на проспекте Чехова.Дерево уже несколько лет требует обрезки. Его сухие ветки часто падают на асфальт во время сильного ветра и дождя. Но 10 июня произошло что-то серьезное. Гигантская ветка отломилась и повисла прямо над тропинкой.На фото видно, что ветка держится буквально на волоске. Любое дуновение ветра может привести к тому, что она упадет.Рядом с деревом находятся десятки домов и офисов, а по тротуару постоянно ходят люди. Если ситуация не изменится, кто-то может серьезно пострадать.