В центре Ростова до декабря ограничат движение транспорта и пешеходов

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До декабря в центре Ростова будут действовать ограничения на проезд автотранспорта и передвижение пешеходов. Об этом заявили в департаменте, отвечающем за автомобильные дороги и организацию дорожного движения.Временные неудобства связаны с проведением строительно-монтажных работ по адресу: проспект Кировский, 57а. Частичные ограничения затронут как автомобилистов, так и пешеходов. Данные меры будут в силе с 30 июня по 18 декабря.