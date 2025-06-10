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В центре Ростова до декабря ограничат движение транспорта и пешеходов

В центре Ростова до декабря ограничат движение транспорта и пешеходов

До декабря в центре Ростова будут действовать ограничения на проезд автотранспорта и передвижение пешеходов. Об этом заявили в департаменте, отвечающем за автомобильные дороги и организацию дорожного движения.

Временные неудобства связаны с проведением строительно-монтажных работ по адресу: проспект Кировский, 57а. Частичные ограничения затронут как автомобилистов, так и пешеходов. Данные меры будут в силе с 30 июня по 18 декабря.
Фото: Donday
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