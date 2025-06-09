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В Ростовской области трое пострадали в жуткой аварии

В Ростовской области трое пострадали в жуткой аварии

В результате дорожно-транспортного происшествия в окрестностях Таганрога пострадали три человека. Инцидент произошел 9 июня в Неклиновском районе.

Согласно предварительной информации, 40-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Форд Фокус», двигалась по трассе Р-280 «Новороссия». В определенный момент водитель потеряла контроль над транспортным средством, что привело к съезду автомобиля в кювет. После этого машина на высокой скорости столкнулась с деревом.

По информации, предоставленной ГИБДД Ростовской области, в результате аварии травмы получили водитель иномарки и двое ее пассажиров в возрасте 74 лет. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Фото: Госавтоинспекция РО
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