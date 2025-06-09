В Ростовской области трое пострадали в жуткой аварии

Фото: Госавтоинспекция РО

В результате дорожно-транспортного происшествия в окрестностях Таганрога пострадали три человека. Инцидент произошел 9 июня в Неклиновском районе.Согласно предварительной информации, 40-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Форд Фокус», двигалась по трассе Р-280 «Новороссия». В определенный момент водитель потеряла контроль над транспортным средством, что привело к съезду автомобиля в кювет. После этого машина на высокой скорости столкнулась с деревом.По информации, предоставленной ГИБДД Ростовской области, в результате аварии травмы получили водитель иномарки и двое ее пассажиров в возрасте 74 лет. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.