В ближайшие сутки тысячи жителей Ростова останутся без света



В Ростове-на-Дону грядёт массовое отключение электроэнергии. Весь день 25 января света не будет на сотне улиц города.



До 17 часов 25 января свет отключат по адресам: улица Кржижановского, 1-94, улица Герцена, 13-89 и переулок Норильский, 1-42.



В это же время электроэнергии не будет в переулках Боковском, 1-11, Рационализаторском, 1-53, на улице Владиленской, 1-187.



На улице Александра Блока будут обесточены дома с 1 по 43, на Якуба Колоса — с 1 по 30, а на Герцена — с 10 по 26.



К тому же без света останутся дома с 1 по 23 на Шатурской, с 1 по 129 - на улице Солидарности и с 1 по 7 - на Детской.



До 19 часов 25 января электроэнергию отключат в переулке Халтуринском, 56-104, на улицах Пушкинской, 14-45, Максима Горького, 50-68, Островского, 71-79.



Целый день в среду не будет света на Красноармейской у жильцов, проживающих в домах с 91 по 103.



С 9 до 15 часов 25 января прекратят подачу энергии на улице Войкова, 114-245, на Железнодорожном Верхнем Переезде, 22-26, 49-53, 73-101. В Жемчужном переулке без света останутся дома с 39 по 49, в Зарядном — с 80 по 99.



На Набережной не будет электричества в домах с 281 по 293, на Невысоком спуске — в домах 20, 21 и 22, а на Портовой — с 317 по 381.



В это же время обесточат дома с 1 по 10, 63 в 1-м Поселковом, с 1 по 6 и с 20 по 26 - в Рабфаковском и с 5 по 12 - в Туристском переулках. На улице Циолковского не будет света в домах 131, 131А и 131Б, в Ярком переулке — с 5 по 36.



С 10 до 16 часов без электричества останутся дома с 13 по 28 на Козлова, с 11 по 27 - на Нефёдова и с 42 по 56 - на 11-й улице.



Также отключения ожидаются на Текучёва, 71-89 и 140-164, в переулке Скрыпника, 43-56, Морозовской, 1-33, Черепахина, 96-137, в Гвардейском, 45-69 и на улице Народного Ополчения, 61-180, в Доломановском, 95, 96, 97 и 104.



К тому же в течение среды обесточат дома по адресам: улица Пришкольная, 1-33, улица Краснодонская, 2-42, переулок Дунайский, 1-26.



В тот же день света не будет в переулках Аральском, 1-26, Чингарском, 1-24 и Кленовом, 1-28.



Целый посёлок Автосборочный погрузится во тьму 25 января.