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Ливни с грозой и шквалистый ветер: в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды

Ливни с грозой и шквалистый ветер: в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды
В Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды. По сообщению регионального ГУ МЧС, циклон может нагрянуть на Дон в ближайшие два дня - 16 и 17 июня.

В ведомстве предупредили, что местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой. Кроме того, усилится ветер - порывы могут достигать 23 метров в секунду.

Граждан просят быть внимательными и аккуратными. Не рекомендуется парковать автомобили под деревьями, а также оставлять детей без присмотра.

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