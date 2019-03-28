В ближайшее время в Ростове ожидаются дождь и мокрый снег



Жителей Ростова предупредили о резком ухудшении погодных условий. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в городе ожидаются дождь и мокрый снег. При этом прогнозируется ветер до девяти метров в секунду.



В связи с этим на дорогах снизится видимость, поэтому водителей и пешеходов просят быть очень внимательными. Стоит переходить проезжую часть медленно и только тогда, когда все автомобили остановились. На одежду рекомендуется надеть светоотражающие элементы. Автовладельцев просят соблюдать дистанцию и не превышать скорость.