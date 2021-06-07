Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Туман и дожди ожидаются в Ростовской области в ближайшие сутки

Туман и дожди ожидаются в Ростовской области в ближайшие сутки
В Ростовской области в ближайшие сутки ожидаются туман и дождливая погода. О комплексе метеорологических явлений рассказали в МЧС по региону.

Ночью и утром 9 июня в Ростовской области ожидается туман. Во многих районах пройдет дождь с грозой и сильным ветром. Порывы будут достигать 12-14 метров в секунду, а при сильных ливнях - 20-22 метров в секунду.

Несмотря на ветер и дождь, похолодания не прогнозируется. Температура воздуха составит +18...+23 градуса в северных районах, а в южных потеплеет до +26 градусов.

Водителей настоятельно просят во время непогоды, дождя и тумана быть предельно внимательными на дорогах. Из-за дождя сцепление колес с асфальтом хуже, а туман вводит в заблуждение шоферов о расстоянии до приближающегося авто, что может стать причиной ДТП.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.