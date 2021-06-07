Туман и дожди ожидаются в Ростовской области в ближайшие сутки

В Ростовской области в ближайшие сутки ожидаются туман и дождливая погода. О комплексе метеорологических явлений рассказали в МЧС по региону.Ночью и утром 9 июня в Ростовской области ожидается туман. Во многих районах пройдет дождь с грозой и сильным ветром. Порывы будут достигать 12-14 метров в секунду, а при сильных ливнях - 20-22 метров в секунду.Несмотря на ветер и дождь, похолодания не прогнозируется. Температура воздуха составит +18...+23 градуса в северных районах, а в южных потеплеет до +26 градусов.Водителей настоятельно просят во время непогоды, дождя и тумана быть предельно внимательными на дорогах. Из-за дождя сцепление колес с асфальтом хуже, а туман вводит в заблуждение шоферов о расстоянии до приближающегося авто, что может стать причиной ДТП.