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В ближайшие часы Ростовскую область накроет ливнями с градом и ураганным ветром

В ближайшие часы Ростовскую область накроет ливнями с градом и ураганным ветром

В ближайшие часы на Ростовскую область обрушатся ураганный ветер и ливни с градом. Непогода накроет регион с 17-19 часов и до конца суток 4 июня.

Донские синоптики прогнозируют усиление ветра до 23 метров в секунду, а также ливни с грозой и градом.

Когда МЧС предупреждает о надвигающемся шторме, следует отложить все прогулки и поездки. Автовладельцам лучше позаботиться о сохранности машины заранее, припарковав ее вдали от хлипких конструкций и деревьев. Пешеходам рядом с такими объектами также находиться не следует. При нестабильном напряжении во время грозы нужно отключить все электроприборы.
Фото: istokphoto
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