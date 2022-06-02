В ближайшие часы Ростовскую область накроет ливнями с градом и ураганным ветром

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В ближайшие часы на Ростовскую область обрушатся ураганный ветер и ливни с градом. Непогода накроет регион с 17-19 часов и до конца суток 4 июня.Донские синоптики прогнозируют усиление ветра до 23 метров в секунду, а также ливни с грозой и градом.Когда МЧС предупреждает о надвигающемся шторме, следует отложить все прогулки и поездки. Автовладельцам лучше позаботиться о сохранности машины заранее, припарковав ее вдали от хлипких конструкций и деревьев. Пешеходам рядом с такими объектами также находиться не следует. При нестабильном напряжении во время грозы нужно отключить все электроприборы.