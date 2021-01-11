В ближайшее время на Дону ожидаются ураганный ветер и гололед

В ближайшее время в северной части Ростовской области ожидаются ураганный ветер и гололед. Ухудшение погоды начнется с 11-13 часов 13 января и продлится до утра следующего дня.Синоптики прогнозируют восточный и юго-восточный ветер. Сила его порывов будет достигать 72 километров в час (20 метров в секунду). Помимо этого, после дождей ожидаются заморозки, в результате чего на дорогах образуется гололед.В связи с неблагоприятными условиями автомобилистам рекомендуется соблюдать интервал дистанции и скоростной режим, а по возможности и вовсе отказаться от поездок. Пешеходам стоит заранее подготовить обувь к скользким трассам и быть особенно внимательными при переходе проезжей части.