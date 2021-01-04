Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Непогода обрушится на Ростов накануне старого Нового года

Непогода обрушится на Ростов накануне старого Нового года
Накануне старого Нового года в Ростове ожидаются снегопад и гололед. О непогоде в ближайшие дни 12 января сообщили в местном гидрометцентре.

Ухудшение погоды ожидается с 23 часов 12-го числа. На территории донского региона выпадет мокрый снег, переходящий в дождь. Из-за минусовой температуры возможны обледенение проводов и гололед на дорогах.

В ночь на 14 января будет идти умеренный дождь, а спустя сутки (15 января) в течение дня ожидается мокрый снег. В связи с налипанием на проводах и деревьях ГО и ЧС по Ростовской области предупреждает о возможных падениях деревьев, обрывах ЛЭП и повреждениях крыш. Кроме того, на дорогах сохранится гололед, из-за которого количество ДТП может увеличиться.

В эти дни автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим. По возможности стоит ограничить поездки. Пешеходам нужно подготовить обувь к скользким дорогам, а пожилым людям - обзавестись тростью с резиновой набойкой.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.