Непогода обрушится на Ростов накануне старого Нового года

Накануне старого Нового года в Ростове ожидаются снегопад и гололед. О непогоде в ближайшие дни 12 января сообщили в местном гидрометцентре.Ухудшение погоды ожидается с 23 часов 12-го числа. На территории донского региона выпадет мокрый снег, переходящий в дождь. Из-за минусовой температуры возможны обледенение проводов и гололед на дорогах.В ночь на 14 января будет идти умеренный дождь, а спустя сутки (15 января) в течение дня ожидается мокрый снег. В связи с налипанием на проводах и деревьях ГО и ЧС по Ростовской области предупреждает о возможных падениях деревьев, обрывах ЛЭП и повреждениях крыш. Кроме того, на дорогах сохранится гололед, из-за которого количество ДТП может увеличиться.В эти дни автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим. По возможности стоит ограничить поездки. Пешеходам нужно подготовить обувь к скользким дорогам, а пожилым людям - обзавестись тростью с резиновой набойкой.