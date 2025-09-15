В Ростове ГК «ЮгСтройИнвест» сдала дом бизнес-класса на левом берегу Дона
В Ростове-на-Дону ГК «ЮгСтройИнвест» сдала новый дом на левом берегу Дона – ключи от квартир вручили резидентам Prime Life III. По традиции, заложенной генеральным директором Юрием Ивановым, для жителей организовали праздничную программу – новых резидентов порадовали выступлениями творческих коллективов, угощениями и музыкой.
Prime Life III - это башня бизнес-класса с премиальным фасадом из клинкерной плитки и натурального камня травертина. Из окон квартир открывается прекрасный вид на реку «Дон», стадион «Ростов Арена» и новый парк с аллеей фонтанов.
На закрытую территорию двора могут войти только резиденты. Через всю территорию и парк проходят велодорожки с резиновым покрытием. взрослых и детей оборудовали спортплощадки, десткие площадки, зоны для прогулкок и отдыха.
На территории квартала расположены два детсада с ясельными группами на 200 мест в каждом. Открыта большая школа на 1100 учеников. Первая парковая линия, а также расположение в 10 минутах от центра города делают локацию Prime Life III премиальной.
Продажи квартир в домах бизнес-класса на Левом берегу со сдачей весной 2025 года уже открыты в ГК «ЮгСтройИнвест». С проектной документацией можно ознакомиться по ссылке.
Erid: 2SDnjcADU54. Реклама. Застройщик ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН, ИНН 6163148597