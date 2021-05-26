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Купальный сезон в Батайске откроют 5 июня

Купальный сезон в Батайске откроют 5 июня
Купальный сезон в Батайске начнется позже, чем во всем регионе. Пляж на Соленом озере откроют только к 5 июня, сообщает battime.ru.

Его арендатор еще ждет результатов проб воды и почвы. После их получения на открытие места отдыха должно выдать разрешение МЧС.

Берег водоема уже очистили и обработали, дно проверили. Безопасность купальщиков будут обеспечивать шесть спасателей и медсестра.

Напомним, купальный сезон в Ростове начнется 1 июня и завершится 1 октября. В этом году в городе с 10:00 до 20:00 будут работать два муниципальных пляжа: Центральный городской пляж и пляж на Зеленом острове.

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