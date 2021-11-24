В Батайске спустя три недели пропавшего мужчину нашли живым
В Батайске нашли живым 56-летнего мужчину, пропавшего без вести. Местонахождение Валерия Лупоносова оставалось неизвестным три недели.
Последний раз его видели 5 ноября. В тот день горожанин ушел из дома, никого не предупредив о своих планах. С тех пор родные не могли выйти на связь с Валерием. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.
Через несколько недель, 25 ноября, Валерия Лупоносова нашли живым. Пока не известно, где столько времени находился мужчина и почему не давал о себе знать близким.