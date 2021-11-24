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В Батайске нашли живым пропавшего 55-летнего мужчину

В Батайске нашли живым пропавшего 55-летнего мужчину
В Батайске нашли живым мужчину, пропавшего без вести. О местонахождении 55-летнего Юрия Аветисяна не было известно почти неделю.

Последний раз горожанина видели 21 ноября. В тот день он ушел из дома и с тех пор не выходил на связь с родными. Обеспокоенные родственники пытались найти его самостоятельно, но не смогли. Тогда они обратились за помощью в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды и СМИ.

26 ноября мужчину удалось найти живым. Где он находился все это время, пока не известно.
Фото: «Лиза Алерт Юг».
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