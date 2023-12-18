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В Батайске ревнивый мужчина испортил машину знакомого бывшей жены. Ему не понравилось, что женщину подвозил другой мужчина.За несколько дней до происшествия местный житель купил новые зимние шины для автомобиля марки «БМВ Х5», которые стоили 80 тысяч. Через некоторое время его знакомая попросила, чтобы мужчина ее подвез. По пути женщине позвонил бывший муж. Он попросил забрать от него их сына на улице Половинко. Автомобилист согласился довезти знакомую. Однако он невольно стал свидетелем сцены ревности. Бывший муж увидел, что женщина приехала на дорогостоящей иномарке, и устроил скандал.На следующий день владелец авто вышел на парковку и обнаружил, что у его машины проколоты шины и вывернуто зеркало. Выяснилось, что это сделал бывший муж знакомой, которую он подвез. Батайчанин написал заявление в полицию. Дебошир признал вину и возместил ущерб.- Мужчина признан виновным по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». Постановлением мирового судьи уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон, - сообщила помощник прокурора Батайска Наталья Суворова.