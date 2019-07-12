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В Ростовской области произошел пожар в хозпостройке: погиб 57-летний мужчина

В Ростовской области произошел пожар в хозпостройке: погиб 57-летний мужчина
В хуторе Потапов Ростовской области произошел пожар в хозяйственной постройке. Пламя начало распространяться 13 июля около 5 часов на улице Набережной.

Задымление и пламя в домовладении увидели местные жители. Очевидцы обратились за помощью к спасателям. На месте работали 8 сотрудников и 2 единицы техники. Пламя успело распространиться на 17 квадратных метров. После ликвидации возгорания пожарные обнаружили труп.

– В результате пожара погиб 57-летний мужчина. Причины его гибели устанавливаются, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по донскому региону.

Пока неизвестно, что могло привести к возгоранию в хозпостройке.


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