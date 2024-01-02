В Батайске похоронили двух бойцов, погибших в спецоперации

Фото: Батайское время.

В Батайске 2 января похоронили двух бойцов СВО. С 38-летним Вячеславом Сторчило и 39-летним Сергеем Шаповаловым простились на площади Свято-Троицкого храма и похоронили на кладбище в Красном Саду. На церемонии присутствовали родственники, а также жители Батайска.Сергей Сторчило давно принимал участие в СВО и даже с ранением находился в госпитале. Сергей Шаповалов участвовал в спецоперации в качестве добровольца. Он погиб 16 декабря. О его гибели родные узнали совершенно случайно. Когда они попытались отправить ему посылку, то получили ответ: «Мы погибшим не доставляем». У погибшего бойца остались двое детей.Вероятно, обоих воинов представят к ордену Мужества.