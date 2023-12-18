Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Погибшего в СВО 33-летнего лейтенанта похоронили в Батайске

Погибшего в СВО 33-летнего лейтенанта похоронили в Батайске
Погибшего в зоне спецоперации 33-летнего лейтенанта похоронили в Батайске. С Алексеем Лепой простились 18 декабря на территории Свято-Троицкого храма.

Бойца в последний путь проводили родные, друзья, сослуживцы, бывшие одноклассники и неравнодушные люди. Десятки цветов и венков принесли в память о нем. Алексея похоронили на кладбище в Красном Саду.

Напомним, о смерти лейтенанта стало известно только 15 декабря. Погибший лейтенант - выпускник школы № 16 города Батайска. В 2023 году Алексей заключил контракт с Минобороны РФ и поехал в зону СВО. При выполнении боевой задачи мужчина получил смертельное ранение.
Фото: администрации Батайска/ социальные сети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.