Погибшего в СВО 33-летнего лейтенанта похоронили в Батайске

Фото: администрации Батайска/ социальные сети

Погибшего в зоне спецоперации 33-летнего лейтенанта похоронили в Батайске. С Алексеем Лепой простились 18 декабря на территории Свято-Троицкого храма.Бойца в последний путь проводили родные, друзья, сослуживцы, бывшие одноклассники и неравнодушные люди. Десятки цветов и венков принесли в память о нем. Алексея похоронили на кладбище в Красном Саду.Напомним, о смерти лейтенанта стало известно только 15 декабря. Погибший лейтенант - выпускник школы № 16 города Батайска. В 2023 году Алексей заключил контракт с Минобороны РФ и поехал в зону СВО. При выполнении боевой задачи мужчина получил смертельное ранение.