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В Батайске похоронили 24-летнего бойца СВО Арсена Хачатряна

В Батайске похоронили 24-летнего бойца СВО Арсена Хачатряна
Боец из Батайска погиб в зоне СВО. Арсен Хачатрян умер весной 2025 года при выполнении боевой задачи.

Известно, что Арсен родился в Батайске, учился в школе № 9 и окончил «Донинтех». Арсен был сиротой, и его воспитанием занимался дядя.

В рамках частичной мобилизации в 2023 году Арсена призвали на СВО. Известно, что парень выполнял боевые задачи в районе Авдеевки. А весной 2025 года о его гибели сообщили близкие друзья в социальных сетях.

Похороны прошли в Батайске 16 мая.
Фото: Соцсети.
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