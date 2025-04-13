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В Батайске подросток разбил светильник возле кофейни

В Батайске подросток разбил светильник возле кофейни
В Батайске Ростовской области подросток-вандал разбил светильник недалеко от кофейни. Об этом информирует «Батайское время».

По предварительным данным, происшествие случилось 12 апреля на улице Ленина,19а. Владельцы кофейни позаботились об удобстве посетителей и обустроили красивую площадку. Однако один из жителей решил испортить объект. На снимке видно, что он подошел к территории возле бордюра, ударил несколько раз по светильнику, вытащил его и убежал. Затем вернулся с друзьями и разбил фонарь. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения.

- Правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению правонарушения, а также всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с законодательством, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Фото: Батайское время.
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