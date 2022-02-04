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За одну ночь в Ростове обчистили две кофейни

За одну ночь в Ростове обчистили две кофейни

В Ростове-на-Дону за одну ночь обокрали две точки сети кофеен Black Fox Coffe. Происшествие случилось 4 февраля с разницей всего в двадцать минут.

Злоумышленники, скорее всего, передвигались от точки к точке на автомобиле. У них были четкий план действий и неплохая «экипировка». Сначала они вскрыли кофейню на улице Космонавтов, 19А. На видео с камеры наблюдения видно, как они выламывают дверь и направляются к кассе. Их лица были скрыты от объектива камеры медицинскими масками. Закончив здесь, они поехали в кофейню той же сети, но уже на Ворошиловском проспекте, 91/1. Путь занял всего 20 минут.



Со слов хозяйки сети кофеен Виктории, из кассы пропали 20 тысяч рублей. Утром она вызвала полицию на место и написала заявление. Однако прошло уже четыре дня, а от правоохранителей нет никаких новостей. В ГУ МВД России по Ростовской области donday.ru обещали сообщить информацию о задержании подозреваемых.
Фото: donday.ru
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