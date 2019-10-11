В Батайске вор разбил в храме икону и похитил оттуда ювелирные изделия



Злоумышленник похитил ювелирные украшения из Покровского храма в Батайске.



Воришка попал на камеру видеонаблюдения, установленную внутри церкви. Запись кражи опубликовали в соцсети 13 октября.



Кража произошла около 16 часов 7 октября. Мужчина воспользовался моментом, когда в помещении никого не было. С помощью палки он разбил икону Божьей Матери и забрал хранившиеся там ювелирные изделия.



Сообщается, что злоумышленник до сих пор не задержан. Всех, кто увидит мужчину, похожего на подозреваемого, просят обратиться в полицию.







Видео: vk.com/my_bataysk