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В Батайске вор разбил в храме икону и похитил оттуда ювелирные изделия

В Батайске вор разбил в храме икону и похитил оттуда ювелирные изделия
Злоумышленник похитил ювелирные украшения из Покровского храма в Батайске.

Воришка попал на камеру видеонаблюдения, установленную внутри церкви. Запись кражи опубликовали в соцсети 13 октября.

Кража произошла около 16 часов 7 октября. Мужчина воспользовался моментом, когда в помещении никого не было. С помощью палки он разбил икону Божьей Матери и забрал хранившиеся там ювелирные изделия.

Сообщается, что злоумышленник до сих пор не задержан. Всех, кто увидит мужчину, похожего на подозреваемого, просят обратиться в полицию.



Видео: vk.com/my_bataysk

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