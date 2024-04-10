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В Батайске неизвестные украли надгробие на кладбище Красный Сад

В Батайске неизвестные украли надгробие на кладбище Красный Сад
В городе Батайске Ростовской области неизвестные украли надгробие. Инцидент произошел на кладбище Красный Сад, сообщает Батайское время.

Как сообщила ведомству одна из жительниц, 6 апреля она решила навестить родственников на погост. Однако увидев памятник она пришла в ужас – часть сооружения отсутствовала.

- Мало того что не убирают. А воровство, на которое нет никаких даже попыток присечения. В прошлом году выкопали все насаждения. Теперь вот пришли, нет части надгробия. Крик души и слезы,- рассказала Ирина.

Отметим, что подобные случаи ранее неоднократно повторялись. В апреле могильные воры украли три памятника на Новостроенковском погосте. За это похитителям может грозить до восьми лет лишения свободы.
Фото: СоцСети
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