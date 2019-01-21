Исправительная колония Каменска-Шахтинского потратит около 5 млн рублей на питьевую воду



ИК № 12 Каменска-Шахтинского потратит 5 588 880 рублей на питьевую холодную воду. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.



Согласно техническому заданию исполнитель обязан подавать холодную воду в исправительную колонию на улице Морской по водопроводу с 1 января по 31 декабря 2019 года. Режимному учреждению требуется минимум 71 141 кубический метр жидкости. Воду нужно подавать с уровнем давления не менее одного и не более двух килограмм-силы на сантиметр квадратный.



Оплачивать соответствующие услуги ИК обязана раз в месяц. Заказчик уже выбрал подрядчика для подачи воды.