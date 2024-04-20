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В Батайске мужчина, который вломился в дом пенсионерки, избежал наказания

В Батайске мужчина, который вломился в дом пенсионерки, избежал наказания
В Батайске прекратили уголовное дело в отношении мужчины, который влез в чужой дом и угрожал пожилой женщине отверткой. Информацию этом сообщило издание «Батайское время».

Инцидент произошел в январе 2024 года. Вечером мужчина выпивал со своей подругой. Внезапно они начали ссориться, в результате женщина выгнала дебошира. Тогда он решил выяснить отношения с другом и пошел к нему. Житель Батайска постучал в дверь, но ему никто не открыл. Тогда он решил взломать дверь и войти внутрь. Однако дома оказалась только пенсионерка. Мужчина стал кричать и угрожать пожилой женщине отверткой. Потом он выбежал на улицу, где встретил друга с возлюбленной и ребенком.

На место вызвали полицию. Местного жителя задержали. На него завели уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица».

В апреле состоялось заседание по делу. Батайчанин признал свою вину, купил новую входную дверь женщине и принес извинения.

Как сообщила газете «Батайское время» помощник прокурора Батайска Наталья Суворова, постановлением мирового судьи дело было прекращено из-за примирения сторон.
Фото: Ростов ру
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