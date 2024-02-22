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В Батайске прекратили уголовное дело женщины, ударившей сожителя ножом. Информацию об этом 22 февраля сообщило издание «Батайское время» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.Происшествие случилось 2 января в частном доме на улице Кулагина. В тот день возлюбленные вместе выпивали. Во время застолья между ними вспыхнула ссора. Женщина начала выгонять сожителя из дома, но тот уходить не собирался. В порыве злости батайчанка схватила кухонный нож и начала угрожать мужчине расправой, если тот не уйдет. Она начала размахивать лезвием и так трижды ранила мужчину. Когда из нанесенной раны хлынула кровь, он все-таки выбежал из дома.Мужчина попал в медучреждение, а полиция занялась этим делом.- Уголовное дело в отношении женщины было направлено в суд, где постановлением мирового судьи было прекращено в связи с примирением сторон, - сообщает «Батайское время» со ссылкой на помощника прокурора города.