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В Батайске мужчина украл деньги у матери, чтобы потратить их на проститутку. Об этом сообщает портал «Батайское время» со ссылкой на собственный источник.Инцидент произошел 27 декабря 2023 года. В тот день мужчина пришел к пожилой матери и попросил у нее денег на «проезд и проститутку». Пенсионерка отказала. Она сказала, что не может оплатить ему любовные утехи, и предложила всего 40 рублей на дорогу. Сына отказ не устроил. Мужчина порылся в шкафу пенсионерки и нашел там 20 тысяч рублей. На эти деньги он купил алкоголь и закуску. Когда спиртное закончилось, отправился в местный бар к подруге. Он отдал ей 7 500 рублей якобы на сохранение. Мужчина был пьян, поэтому знакомая отправила его домой. Проститутка пьяному уже не понадобилась.Пожилая женщина обратилась в полицию. Батайчанина задержали и завели на него уголовное дело, которое было передано в суд. Мужчина раскаялся в содеянном, вернул матери 20 тысяч рублей и извинился.Мужчина признан виновным по статье «Грабеж». Однако наказания батайчанин не понес. Мать простила сына, а дело закрыли по примирению сторон.