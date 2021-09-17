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В Батайске завели уголовное дело на дебошира, напавшего с ножом на школьников

В Батайске завели уголовное дело на дебошира, напавшего с ножом на школьников
В Батайске следователи возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины. Местный житель подозревается в хулиганстве.

Напомним, инцидент произошел 8 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. В тот день выпивший батайчанин шел недалеко от школы. В какой-то момент он с ножом напал на проходящих мимо учащихся. Трое ребят чудом увернулись от ударов.

Прохожие вызвали полицию. Вскоре правоохранители задержали мужчину.

- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия», - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

Сейчас подозреваемого допрашивают. Позже будет решен вопрос о назначении ему меры пресечения.
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