В Батайске ищут родителей 5-летнего мальчика, обругавшего диспетчера Службы «112» матом



Маленький мальчик обругал диспетчера Службы «112» матом. Случай произошёл в Батайске. Сейчас спасатели пытаются найти родителей ребёнка.



Звонки от малыша, возраст которого, судя по голосу, - не больше 4-5 лет, стали поступать после обеда 26 декабря. На вопрос диспетчера: «Что случилось?», ребёнок отвечал только одно: «...пошли вы на...».



Специалистам удалось установить номер маленького хулигана и место, где он находился во время звонка. Сигнал поступил из района улицы Чехова в РДВСе, сообщает battime.ru.

- Возможно, кто-то из батайчан узнает в маленьком хулигане своего ребенка? Профилактическая беседа ему не помешает! - обратились спасатели к жителям города на своей официальной странице в соцсети.



В спасательном ведомстве также добавили, что количество звонков из категории «детская шалость» постоянно растёт. Как правило, дозвон в Службу «112» происходит с гаджетов без сим-карты. По этой причине невозможно установить номер. При этом непрерывные вызовы могут длиться два и более часов. В это же время кому-то может понадобиться реальная помощь.