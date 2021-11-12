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В Ростовской области разыскивают пожилого мужчину, пропавшего без вести

В Ростовской области разыскивают пожилого мужчину, пропавшего без вести
В Азовском районе Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 83-летнего мужчину. Федор Беленко не выходит на связь с родными третьи сутки.

Житель села Елизаровки ушел из дома 14 ноября. С тех пор местонахождение пенсионера остается неизвестным. Родственники тут же забили тревогу - дедушка нуждается в медпомощи. Они пытались найти члена семьи самостоятельно, но не смогли. Тогда обеспокоенные близкие обратились за помощью в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды. В сети распространили ориентировку на пропавшего мужчину.

Рост Федора составляет 185 сантиметров, телосложение - худощавое, у него короткие седые волосы. В день исчезновения мужчина был одет в камуфляжную куртку, темные брюки, войлочные ботинки и черную шапку.

Если вам известно что-либо о местонахождении Федора Беленко, сообщите по номеру 8(800)700-54-52 или 112.
Фото: «Лиза Алерт Юг».
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