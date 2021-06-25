В Батайске главврач ЦГБ покидает свой пост. Заявление об увольнении по собственному желанию Наталья Пивненко написала в связи с выходом на пенсию 1 июля. Врач высшей категории сообщила об этом на странице в «Инстаграме» горбольницы, которую вела последние несколько лет.- В жизни каждого человека наступают моменты, когда нужно что-то менять. Да, я написала заявление на увольнение с 1 июля в связи с уходом на пенсию. Страшно звучит это слово, - призналась Наталья Пивненко. - Но я понимаю, что новый руководитель должен быть молодым.Главврач отметила, что сейчас на эту должность уже подбирают грамотного молодого специалиста.Наталья Пивненко проработала главным врачом ЦГБ Батайска с 2013 года. До этого она 14 лет являлась замом прежнего главврача, Анатолия Смирнова, и буквально его правой рукой.