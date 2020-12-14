Главврач ЦГБ Батайска вернется в строй 21 декабря

Главный врач Центральной городской больницы Батайска вернется в строй 21 декабря. Об этом сообщили на заседании регштаба.Наталья Пивненко ушла на больничный почти три месяца назад. Следом за ней «слегли» и три ее заместителя: Андрей Хамченков - по медицинской части, Сабина Соболева - по поликлинической помощи и Элла Мирошникова - по детству и родовспоможению.Все это время главврача подменяла Екатерина Тылик – заместитель по информационно-аналитическим технологиям, а ее замов – Алексей Тихонов, Светлана Димитрова и Владимир Халай.Чем болели сотрудники медучреждения, не сообщается. По информации, трое заместителей Пивненко вышли на работу уже 23 ноября, а сама главврач появилась в стенах больницы на пару дней в конце ноября, а затем снова ушла на больничный.