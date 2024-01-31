В Батайске 84-летний дедушка ушел из дома и пропал без вести

Фото: соцсети.

В городе Батайске Ростовской области ищут 84-летнего мужчину, пропавшего без вести. О местонахождении Владимира Сундукова ничего не известно с утра 30 января.Житель одного из домов на улице Максима Горького ушел из дома около 10:00–11:00. С тех пор его никто не видел. Родственники тут же забили тревогу: у пенсионера есть проблемы с памятью, и он мог легко заблудиться в городе. Близкие написали заявление в полицию и стали распространять ориентировку на пропавшего в социальных сетях.У Владимира седые короткие волосы, борода, глаза карего цвета. В день исчезновения на нем были черная футболка, черная флисовая куртка и штаны. На ногах — овечьи чуни. С собой мужчина взял трость.Если вы видели пенсионера или знаете что-нибудь о его местонахождении, позвоните по номерам: 102 или 8-952-602-29-12 (Екатерина).