Фото: Администрация Азова

В Азовском порту спасли замерзающего лебедя. Подробностями истории поделились в городской администрации.Капитан одного из судов уведомил аварийно-спасательную службу о том, что к кораблю прибилась птица. Судя по ее виду она замерзла и нуждалась в помощи. Специалисты прибыли и вытащили лебедя из ледяной воды. После того, как птице помогли согреться, ее передали представителям управления охотничьего хозяйства.Впоследствии лебедя транспортировали в один из парков для птиц, расположенных в Ростовской области.