На границе в Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, находившегося в розыске 19 лет



Мужчину, подозреваемого в убийстве, задержали на границе Украины и Ростовской области. Согласно информации собственного источника Rostov.ru, 39-летний Анатолий Швецов 19 лет находился в федеральном розыске. Предполагаемого преступника поймали 26 августа на пункте пропуска «Донецк-автодорожный».



Убийство произошло 8 августа 2000 года в городе Усть-Кут Иркутской области. Находясь рядом с автобусной остановкой, Швецов несколько раз ударил ножом женщину в шею. От полученных травм она скончалась на месте убийства. Злоумышленник спрятал её тело в канаве возле железной дороги и скрылся.



Правоохранители вынесли постановление о привлечении мужчины к ответственности, однако найти его так и не удалось. Анатолия объявили в розыск. Задержать его удалось только спустя 19 лет. По данным источника, Швецов пытался пересечь границу, чтобы скрыться на территории Украины.