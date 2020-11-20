В Ростове снежная глыба едва не убила прохожего

С крыши дома в Ростове-на-Дону обрушилась снежная глыба. Видео происшествия на улице Ларина очевидцы опубликовали в социальных сетях 23 ноября.Мимо дома № 4 прошел пожилой мужчина, за ним на велосипеде проехал курьер, пишет DonDay.ru. Не успел парень отъехать, как с крыши рухнула снежная глыба. Она чудом не задела велосипедиста. По словам очевидцев, упал кусок льда. К счастью, никто из прохожих не пострадал.Дом, где произошло ЧП, обслуживает управляющая компания «Эльжибор». Учредитель Виктория Терещенко утверждает, что глыба упала не с крыши дома, а с козырька застекленного балкона, за которыми жильцы должны следить самостоятельно.В Управлении ЖКХ Октябрьского района подчеркнули, что с крыши снежные глыбы свисать не могут, так как она плоская. Однако почему жильцы дома застеклили балконы без соответствующего разрешения и не понесли за это ответственность, неизвестно.