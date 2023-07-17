В Азове осудили мужчину, табуреткой забившего до смерти собутыльника

Фото: Rostov.ru.

В Азове вынесли приговор мужчине, жестоко расправившемуся с собутыльником. Владимира С. (прим. - имя изменено) обвиняли по статье «Убийство».Трагедия произошла 23 февраля 2023 года. За неделю до этого мужчину выгнали из дома из-за пьянства, и он жил у своего знакомого. Приятели продолжали выпивать вместе. В тот злосчастный день они решили отметить День защитника Отечества. К мероприятию подошли ответственно: в 6 часов утра уже сходили в магазин и запаслись водкой.В течение дня мужчины распивали алкоголь и общались на разные темы. К вечеру горожане вспомнили о самом поводе застолья. И разговор свернул в русло вооруженных конфликтов. Владимир заявил, что он сам - ветеран боевых действий. Но приятель ему не поверил. Через час бурных обсуждений, переросших в ссору, гость устал от болтовни. Градус ударил в голову, и он схватил табурет. С первого же удара по голове хозяин жилья упал на пол. Нападавшего это не остановило: он продолжал избивать собутыльника даже после того, как орудие разлетелось на части. Тогда в ход пошли ножки табурета вперемешку с кулаками.Через полчаса разбуянившийся гость успокоился. Он увидел, что знакомый перестал подавать признаки жизни, и сбежал из временного пристанища. Перед этим мужчина зачем-то сфотографировал тело убитого.Когда правоохранители обнаружили труп, то вскоре задержали главного подозреваемого. В отношении Владимира С. возбудили уголовное дело по статье «Убийство».В суде мужчина признал свою вину. Азовский городской суд приговорил Владимира к девяти годам колонии строгого режима и ограничению свободы на один год. Кроме того, его обязали возместить родственникам убитого около 50 тысяч рублей материального ущерба и 500 тысяч компенсации морального вреда.