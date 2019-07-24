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В Ростовской области осудили мужчину, до смерти забившего знакомого палкой

В Ростовской области осудили мужчину, до смерти забившего знакомого палкой

В Белой Калитве вынесли приговор местному жителю, жестоко избившему своего знакомого. В качестве орудия расправы мужчина использовал палку.

Ссора, которая закончилась смертью жителя Белой Калитвы, произошла летом 2018 года.

Ночью 6 июля осужденный пришёл со своей подругой к знакомому, Рыкову, проживавшему в подвале. Незадолго до этого он узнал, что мужчина пытался склонить его женщину к близости. По словам самой «жертвы», он повалил её на землю и пытался раздеть. Обвиняемый решил разобраться с наглецом.

Беседа нетрезвых мужчин началась на повышенных тонах. Вскоре ссора переросла в потасовку. Первым в драку бросился хозяин. Тогда его оппонент схватил палку и начал бить ею по голове и телу пострадавшего. Нападавший остановился, лишь когда увидел кровь. Он попытался помочь избитому, поднял его и вытер кровь с лица. На этом драка закончилась.

Спустя несколько часов мужчина скончался. Как позже показала экспертиза, причиной смерти стали многочисленные повреждения черепа, вызвавшие кровоизлияние в мозг.

Подозреваемого задержали полицейские. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На допросе мужчина признался, что не хотел убивать знакомого. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

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