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В Азове к поискам пропавшей семиклассницы присоединились автомобилисты

В Азове к поискам пропавшей семиклассницы присоединились автомобилисты
В Ростовской области разыскивают семиклассницу Софию Драверт, пропавшую 2 апреля. С этого дня её местонахождение остаётся неизвестным.  

Последний раз девочку видели около 14:00 того же дня. Она сообщила, что направляется в школу, но одноклассники и друзья её не заметили.  

Позднее стало известно, что София была замечена в местном магазине. Её мама Елена предположила, что дочь могла отправиться в Ростов.  

К поискам подключились волонтёры, родственники и местные СМИ.  

С утра 3 апреля автомобилисты начали прочёсывать маршрут Азов — Ростов. Поисковый отряд призывает жителей Азова и Ростова просмотреть записи с видеокамер и видеорегистраторов, а также по возможности присоединиться к поискам.  

Рост Софии составляет 162 сантиметра, у неё худощавое телосложение, голубые глаза и русые волосы.  

На момент исчезновения девочка была одета в синий вельветовый костюм и чёрные кроссовки.  

Любую информацию о местонахождении Софии можно сообщить по телефонам: 8 (800) 550-10-54 или 112.
Фото: соцсцети
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