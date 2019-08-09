В Азове раскопали мостовую времён хана Золотой Орды Тохтамыша



В Азове археологи продолжают работать на Петровском бульваре, изучая всё новые и новые участки древнего города.



Очередной находкой учёных стала мостовая времён хана Золотой Орды Тохтамыша, правившего в 1380-1395 годах.

- Облик средневекового Азака менялся стремительно, изменялись его границы, территории городских районов, появлялись и исчезали улицы, но кое-что оставалось стабильным, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. – В центре по-прежнему работали городские бойни и трудились кожевники.









Об этом говорят найденные многочисленные кости животных и отходы кожевенного производства, найденные при раскопках мостовой.



Специалисты отметили одну отличительную черту города времён Тохтамыша. Он уже не был так красив. На центральных улицах в воздух поднимались облака сажи и оседали на мостовые. Очевидно, здесь работали металлурги, следы производства которых были обнаружены много лет назад по соседству.