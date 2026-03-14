Ростовчан предупредили об активности вирусов гриппа и ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, в Ростовской области особенно активны метапневмовирусы и риновирусы. По словам экспертов, такие инфекции присутствуют в течение всего года. Однако их распространение усиливается в осенне-зимнее и весеннее время, что приводит к сезонному увеличению числа заболевших.Врач Алла Молчанова советует, как укрепить иммунитет и защититься от болезней. Когда наступят первые теплые дни, не спешите менять теплую одежду на легкую. Носите шапку и шарф, чтобы избежать переохлаждения и не ослаблять иммунитет.Не стоит забывать про меры профилактики и гигиены. После прогулки нужно промыть нос тепловой водой или специальным раствором. Увлажняйте воздух в помещениях. Сухой воздух раздражает слизистые оболочки.- Особенно весной, после затяжной зимы, организм нуждается в витаминах. Ешьте больше овощей, фруктов, зелени. Если с помощью еды есть ощущение, что не хватает микроэлементов, можно обратиться к специалисту. Он проанализирует состояние организма и даст рекомендации, - отметила специалист.