В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности утром 20 января

В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности утром 20 января. Сообщение от РСЧС поступило около 9:00.

Беспилотная опасность в донском регионе была введена 20 января. Примерно в 6:30 жителям дали рекомендации покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.

Примерно через три часа оперативные службы сняли специальный режим. Информации о сбитых БПЛА не поступало.

Напомним, что накануне вечером и минувшей ночью в Ростовской области атаку беспилотников отразили в шести районах: Чертковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Советском и Тацинском. По предварительным данным, в результате ЧП пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.
Фото: РСЧС
