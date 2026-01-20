Фото: РСЧС

В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности утром 20 января. Сообщение от РСЧС поступило около 9:00.Беспилотная опасность в донском регионе была введена 20 января. Примерно в 6:30 жителям дали рекомендации покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.Примерно через три часа оперативные службы сняли специальный режим. Информации о сбитых БПЛА не поступало.Напомним, что накануне вечером и минувшей ночью в Ростовской области атаку беспилотников отразили в шести районах: Чертковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Советском и Тацинском. По предварительным данным, в результате ЧП пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.