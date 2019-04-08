Житель Таганрога угнал две машины, чтобы добраться домой





В Таганроге по подозрению в угонах двух автомобилей задержали 27-летнего местного жителя. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



На одной из улиц города молодой человек разбил окно «ВАЗ-2109», завёл машину и поехал на ней домой. По пути автомобиль заглох. Тогда злоумышленник угнал припаркованную поблизости ГАЗель.

- Полицейские задержали подозреваемого в угонах, - рассказали в донском главке. – Автомобили вернули владельцам.



В отношении таганрожца возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ранее он уже был судим за кражу, грабеж и угон.



Молодой человек помещён под подписку о невыезде и надлежащем поведении.