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Житель Таганрога угнал две машины, чтобы добраться домой

Житель Таганрога угнал две машины, чтобы добраться домой

В Таганроге по подозрению в угонах двух автомобилей задержали 27-летнего местного жителя. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

На одной из улиц города молодой человек разбил окно «ВАЗ-2109», завёл машину и поехал на ней домой. По пути автомобиль заглох. Тогда злоумышленник угнал припаркованную поблизости ГАЗель.
- Полицейские задержали подозреваемого в угонах, - рассказали в донском главке. – Автомобили вернули владельцам.

В отношении таганрожца возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ранее он уже был судим за кражу, грабеж и угон.

Молодой человек помещён под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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