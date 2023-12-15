В Аксае из-за неблагоприятной погоды опора ЛЭП упала на жилой дом

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В Аксае опора линий электропередач упала на жилой дом. Снимки с места очевидцы опубликовали 14 декабря в соцсетях.Как сообщают пользователи в комментариях, происшествие случилось на пересечении улиц Карла Либкнехта,122 и Менделеева,3. На кадрах видно, что столб завалился прямо на кирпичный забор, а провода повисли во двор частного дома.- Такая ситуация во всем городе из-за погоды,- добавила местная жительница.У некоторых жителей из-за упавшей опоры ЛЭП и других аварий отключило свет и отопление. В темноте и холоде вынуждены сидеть люди на улицах: Садовой, Мира, Строителей, Ленина, Платова и многих других.Вероятно, на участке могут пострадать пешеходы и жильцы самого дома. Им следует как можно скорее обратиться в аварийные службы.