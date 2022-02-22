В аэропорту Ростова отменены все рейсы

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В аэропорту Ростова-на-Дону отменили все рейсы, сообщили в пресс-службе Платова 24 февраля. Такая же ситуация - в аэропортах Сочи, Анапы и Краснодара. Южное воздушное пространство закрыто на неопределенный срок.Три утренних рейса, которые направлялись в донскую столицу, ушли на запасные аэродромы. С пассажирами самолетов сейчас работают представители авиакомпаний.Очевидно, решение закрыть воздушное пространство вблизи Украины связано с утренними событиями. Но официально авиационные власти об этом не сообщают.