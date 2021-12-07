В аэропорту Платов на 1,5 часа задерживается рейс Ростов - Москва

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В аэропорту Платов задерживается рейс Ростов - Москва. Об этом сообщает портал ростовского аэровокзала 9 декабря.Самолет A-320 авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь из донской столицы в 10:30, однако рейс отложили, и пассажирам придется прождать еще почти 1,5 часа - до 11:20. Начать регистрацию и посадку они смогут в 10:40, а прибудут в Москву только в 12:35.Из-за чего именно произошла такая накладка по времени, пока остается неизвестным. Однако, возможно, причиной случившегося стал мощный снегопад, который вторые сутки бушует в столице России. Обычно при таких погодных условиях воздушное судно не может осуществить посадку из-за плохой видимости и начинает кружить над городом.